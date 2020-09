Lazio, ipotesi reintegro per Wallace e Karo: la situazione

Con gli di infortuni di Luiz Felipe (ne avrà per 15 giorni), di Vavro (pubalgia) e l'imminente cessione in Turchia di Bastos, la Lazio fa la conta in difesa. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi con i soli Acerbi, Radu, Patric e Armini per le prove tattiche, starebbe pensando con la società di reintegrare Wallace (tornato dal prestito al Braga) e Karo rientrato da quello alla Salerninata. Il brasiliano resta in uscita, dopo stagioni deludenti il suo agente Jorge Mendes è in cerca di una sistemazione. Il cipriota, autore di 29 presenze in granata, ha partecipato al ritiro con i campani nelle Marche per poi raggiungere Cipro senza mai tornare a Salerno non essendo stato rinnovato il prestito.

REGOLAMENTO – I due difensori sanno di essere di passaggio a Formello, ma almeno Karo sfrutterà i 15 giorni di allenamento con il gruppo: il regolamento delle liste permettere di inserire ed escludere giocatori nella lista entro la fine del mercato, ovvero il 5 ottobre. Scattato il gong, si dovranno stilare le rose ufficiali, e si presuppone che in quella biancoceleste ci saranno Luiz Felipe (di rientro dall'infortunio), e un nuovo rinforzo difensivo atteso da Inzaghi.

