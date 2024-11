Lazio, Isaksen in nazionale per acquisire fiducia: il meglio deve ancora venire

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - C'è un calciatore in rosa che ha bisogno di acquisire più convenzione. Stiamo parlando di Gustav Isaksen, impegnato in questi giorni con la nazionale danese. In 15 partite fin qui in stagione, sono stati 2 i gol e 2 gli assist, entrambe le reti in trasferta. Con il Porto il cross vincente per l'inserimento di Pedro ha fatto strabuzzare gli occhi ai laziali. Ora i match contro Spagna e Serbia, poi tornerà a Formello agli ordini di Baroni, con il tecnico che ha ribadito di credere molto nel giocatore. Il Corriere dello Sport, edizione odierna, ripercorre le parole del tecnico: "Deve giocare con la testa libera, senza paura di sbagliare". La Nazionale può solo spronarlo a fare di più, perché la sensazione è che non abbiamo ancora visto tutto, anzi abbiamo visto poco, delle qualità di Isaksen.