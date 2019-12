Lazio - Juve, Olimpico da record: superate le 50mila presenze

I tanti appelli ai tifosi in casa Lazio hanno sortito l'effetto sperato: ecco uno Stadio Olimpico pieno sabato sera per la sfida con la Juventus. Non accadeva dal derby della seconda giornata, ma quel numero è già stato ampiamente superato. 50mila cuori hanno già in mano il tagliando, perché agli oltre 20mila abbonati si sono aggiunti 29mila paganti (tra questi oltre 10mila sono di fede bianconera), riporta la rassegna stampa di Radiosei. Esaurite Curve e Distinti Nord, resta qualcosa in Tevere e Distinti sud-est oltre alla Monte Mario. Sarà un clima da grande notte per l'antipasto di Supercoppa già decisivo per la classifica di entrambe. Sarà possibile usufruire del servizio 'Bus Sharing' per facilitare l'arrivo all'Olimpico partendo da diverse zone della città.

