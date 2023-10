Lazio, Kamada e Guendouzi in campo: Sarri ha una soluzione in più

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio domani sarà di scena all'Olimpico contro l'Atalanta. Per l'occasione, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri mescola le carte e ragiona su alcuni ballottaggi da sciogliere per la gara contro i bergamaschi. Per la gara di domani i i maggiori dubbi sono in mediana. Luis Alberto ha giocato sempre, eccetto gli ultimi venti minuti contro il Celtic, quando Sarri l'ha fatto rifiatare. Nel finale contro gli scozzesi, Kamada e Guendouzi erano in campo insieme dando un alternativa a Sarri. Il centrocampista nipponico, come mezzala sinistra ha dato ottime risposte, forse verrà riproposto. Contro gli scozzesi, per la prima volta i due centrocampisti sono stati impiegati contemporaneamente, dando ottimi segnali. Questa scelta ha pagato e ha permesso al tecnico di far rifiatare il Mago. Nelle prime nove gare stagionali, Guendouzi ha trovato posto nell'undici titolare solo in due occasioni, contro Monza e Milan. Contro il Torino sono rimasti fuori entrambi dall'undici di partenza: Sarri scelse Rovella play con Vecino e Luis Alberto. I due si erano sempre dati il cambio. Come successo al Maradona, contro la Juventus e l'Atletico Madrid.

INSIEME - La sfida contro il Celtic ha consegnato a Sarri una nuova soluzione, non prioritaria, ma sicuramente da tenere in considerazione. I due centrocampisti possono coesistere. Il giapponese all'ingresso del francese si è spostato come mezzala sinistra, ed è sembrato subito a suo agio. Con la maglia dell'Eintracht veniva utilizzato spesso in quella posizione. Il francese ha fatto anche meglio riuscendo a pennellare il cross del vantaggio, calibrato in maniera perfetta, con i giri giusti. In questa stagione sono aumentate le alternative in mediana, grazie all'inserimento di Rovella come play e di Guendouzi e Kamada come mezzali oltre alle conferme di Vecino, Luis Alberto e Cataldi.

TORNA ALLA HOMEPAGE