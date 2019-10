Lazio, l'altra sfida del girone: il Cluj fa visita al Rennes

Clima teso intorno al Rennes alla vigilia della sfida contro il Cluj. La squadra francese non vince da agosto e il tecnico Stephan sembra non godere più della fiducia della società. I giocatori non stanno vivendo con serenità queste tensioni e tutto si sta ripercuotendo sul campo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei assenti sicuri Tait Salin e Grenier, mentre se il portiere Mendy non dovesse farcela ci sarebbe il debutto del sedicenne Bonet. Dall'altra parte Petrescu si affida a Omrani e Traorè, che anche nell'ultimo turno di campionato hanno trascinato il Cluj alla vittoria contro l'Universitatea Craiova.

