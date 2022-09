Lazio, l'ex Muslera ricorda: "Contro il Milan perdemmo 5-1, ma 4 gol me li feci da solo..."

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio, nell'estate 2007 dopo il ritiro di Angelo Peruzzi, prese due portieri. Uno di questi era un nazionale uruguaiano. Si tratta di Fernando Muslera. L'ex portiere ha voluto ricordare un episodio amaro della sua esperienza a Roma. L'ha raccontato nel libro "Vamos que Vamos", e le dichiarazioni sono state riportate da ESPN. L'episodio preso in esame è la partita contro il Milan di Seedorf e Kakà del 2007. Il portiere ha dichiarato: "In quell'occasione perdemmo 5-1 e 4 gol me li feci da solo. Fu il nervosismo e l'ansia di quei giocatori davanti a me”.

