Lazio, l'indispensabile Guendouzi: il francese è leader indiscusso

RASSEGNA STAMPA - Il merito tra i meriti di Marco Baroni è sicuramente quello di aver dato (e di continuare a farlo) la possibilità a tutti di esprimersi sul campo. Tutti sono utili alla causa, tutti contribuiscono ad una stagione fin qui eccezionale per la Lazio. Grazie ad un turnover massiccio e al tempo stesso ben pensato, la squadra è risultata sempre fresca e reattiva.

Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile, o quasi: come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Guendouzi è l'unico imprescindibile per Baroni: il francese, nelle prime 16 gare stagionali, è stato il giocatore maggiormente impiegato, ancor più di Provedel. Stasera Guendo potrebbe giocare contro Israele a Parigi, poi domenica nella sfida con l’Italia a San Siro.

Secondo i dati riportati dal quotidiano, Guendouzi è stato titolare in 14 partite sulle 16 giocate dalla Lazio (12 su 12 in campionato, 2

su 4 in Europa League). Nessun altro come lui. Un gol al Torino in campionato, l'anno scorso ne aveva segnati 3, due in Serie A e uno in Coppa Italia.