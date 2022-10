Lazio, l’Olimpico fa sospirare Sarri: le condizioni del campo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Le condizioni dell’Olimpico non sono delle migliori, preoccupano e non poco Maurizio Sarri che ha posto l'accento sul problema ribadendo anche più volte la questione a chi di dovere. Nelle settimane scorse ci sono stati degli incontri e dei confronti tra il tecnico, il presidente e Sport e Salute. Si è deciso di provvedere al rifacimento del manto erboso, ma bisognerà aspettare la pausa per il Mondiale a novembre. Nel frattempo, si sta cercando di attuare delle piccole migliorie per renderlo quanto più possibile idoneo a facilitare e non ostacolare il gioco. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ieri mattina la società biancoceleste in accordo con Sport e Salute ha effettuato un sopralluogo nell’impianto. Il tecnico toscano ha inviato due suoi collaboratori di fiducia: Ianni e Picchioni, insieme all’agronomo responsabile dei campi di Formello. La rappresentanza della Lazio ha chiesto di poter innaffiare il prato, più di quanto sia stato fatto per la sfida con l’Udinese, in modo da rendere più agevole lo scorrimento del pallone. Il lavoro effettuato negli ultimi giorni ha portato dei lievi miglioramenti, ma bisognerà attendere per capire se saranno sufficienti a tamponare la situazione almeno fino alla sosta. Inoltre, va aggiunto che ieri il Midtjylland ha svolto la rifinitura proprio all’Olimpico.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE