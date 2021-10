Lazio, la decima giornata rievoca dolci ricordi per Sarri: il dato

RASSEGNA STAMPA - Una manciata di ore e domani la Lazio sfiderà la Fiorentina all’Olimpico. Sarà un match volto a dare una risposta importante in campo e da lì, bisognerà trovare la continuità per ritornare a divertirsi. Ecco che la decima giornata di Serie A rievoca dolci ricordi nella mente del tecnico toscano. Facendo un tuffo nel passato, il Sarri di Empoli ha vissuto situazioni simili a quella attuale in biancoceleste. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per agguantare la prima vittoria in quel campionato servirono 4 pareggi e 5 sconfitte, e poi, ecco che alla decima giornata arrivò il 3-0 in trasferta con la Virtus Lanciano. Vittoria che sancì l’avvio a un filotto di 9 successi, 3 pari e un solo ko nelle successive 13 gare. Stesso discorso quando dopo un anno, una volta approdato in massima serie con l'Empoli, Sarri impiegò più o meno lo stesso lasso di tempo: nelle prime dieci giornate perse 5 volte, pareggiò in altrettante 4 e vinse in una sola occasione. La svolta arrivò solo all’undicesima di campionato proprio contro la Lazio con un 2-1 al Castellani che portò a 3 vittorie e 5 pari. Numeri che lasciano sperare, la Fiorentina è lì e chissà se Sarri al comando dei biancocelesti riuscirà a ripetersi.