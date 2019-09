Lazio, Lazzari ha messo il turbo: è il più veloce tra i biancocelesti

C'è solo una mano ancora fasciata a trattenerlo, altrimenti Manuel Lazzari non avrebbe freni. E nel derby lo ha dimostrato: anche col tutore l'esterno della Lazio ha fatto registrare una velocità di 33,5 km/h. Ha migliorato la media che aveva contraddistinto la sua prestazione a Genova, contro la Sampdoria. Nella prima di campionato, infatti, aveva raggiunto i 33,39 km/h. Un andamento comunque degno di nota, se si considera quella mano che, per quanto possa essere ignorata, non evita di certo di infastidirlo durante la corsa. Stando a quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, nessuno nella Lazio ha saputo fare altrettanto bene in termini di velocità. Sempre contro la Sampdoria, ad esempio, sia Milinkovic che Immobile non sono riusciti a superare la soglia dei 33 km/h. Se ci si focalizza sul ruolo, poi, Lazzari - ad oggi - risulta essere uno degli esterni più veloci della Serie A. Perché dopo le prime due giornate si è classificato alle spalle Amrabat (33,93 km/h, Verona) e Puglar (33,86 km/h, Fiorentina), che sono sì centrocampisti, ma che non vengono schierati sulle fasce. Ma al di là di ruoli e posizioni Manuel mira a rientrare sempre tra i più veloci: vuole replicare il record di 34 km/h che aveva conquistato lo scorso maggio. E vuole farlo per mettere il turbo alla sua Lazio.

