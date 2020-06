Lazio, Lazzari l'arma in più di Inzaghi: la sua velocità per lo sprint Scudetto

RASSEGNA STAMPA - Con un anno di ritardo Manuel Lazzari è arrivato alla Lazio. Inseguito a lungo nell'estate del 2018, l'esterno è arrivato a Formello nel 2019. L'ex Spal si è inserito alla grande negli schemi di Inzaghi conquistandosi il posto a suon di strappi e accelerazioni. Una stagione maiuscola la sua con 29 presenze condite da un gol e quattro assist tra campionato e coppe. Alla ripresa della stagione, il mister piacentino si aspetta molto dal laterale di Valdagno. La sua velocità e le sue caratteristiche fisiche gli permettono di entrare in forma prima di molti colleghi. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, giocare ogni tre giorni con il caldo farà allungare le squadre, come sta accadendo in Bundesliga. Qui entra in campo Lazzari con i suoi strappi e le accelerazioni improvvise potrà fare la differenza. La Lazio spesso ha vinto negli ultimi minuti gare complicate anche grazie alla pressione costante del suo numero 29 sulla destra. Ecco, adesso il tecnico biancoceleste gli chiede uno sforzo in più e di superare quel gradino che separa le aquile dalla Juventus e dalla gloria tricolore. Per raggiungerlo servirà il miglior Lazzari.