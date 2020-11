Lazio, Lotito e Immobile pronti a difendersi: sarà battaglia legale

Il presidente Lotito resta in silenzio, ma è convinto della sua buona fede e intanto prepara la strategia per ribaltare il polverone a suo favore. Il numero uno laziale è sicuro di essere parte lesa, nell’inchiesta penale quanto in quella federale. Ma non è il solo amareggiato da una situazione del genere. Perché, come riporta Il Messaggero, sono diverse le telefonate che riceve ogni giorno da Immobile: Ciro è furioso dalla vicenda, non ne può più di essere al centro delle polemiche ed è pronto ad avanzare una battaglia legale volta a tutelare la sua immagine di uomo, calciatore e professionista. L'attaccante intanto attende con fiducia prima il via libera per poter raggiungere l'Italia a Coverciano.

