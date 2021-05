Lazio, Luis Alberto deluso da Luis Enrique: ecco lo studio che spiega tutto

Nella lista dei convocati della Spagna diramata da Luis Enrique per gli Europei non c'è Luis Alberto, tagliato e fatto fuori. Il Mago della Lazio c'è rimasto male, inutile dire che avrebbe sperato di vivere Euro 2021 da protagonista, invece di assistere da casa. Ci sperava, anche se il suo rendimento dal post Covid in poi è calato leggermente. In ogni caso, 9 gol e tante giocate di qualità sommati alla fine di questa stagione. Ma soprattutto c'è uno studio condotto in Spagna che fa capire perché il 10 biancoceleste avrebbe meritato la convocazione. Come riporta la rassegna di Radiosei, per Olocip - "una compagnia pioniera nell'investigazione e applicazione dell'Intelligenza Artificiale al calcio professionistico", Luis Enrique avrebbe lasciato fuori 8 giocatori che invece, tenendo in considerazione i loro dati, avrebbero meritato di esserci. Tra questi, oltre appunto a Luis Alberto, anche Mario Hermoso, Sergio Ramos, Jesus Navas, Sergio Canales, Dani Parejo, Suso e Aspas. Il sistema utilizzato dall'azienda basa i suoi calcoli sul "valore di azione", cioè l'impatto oggettivo che ogni singola giocata di un calciatore produce all'interno del terreno di gioco. In base a questo è stata definita una lista di uomini che avrebbero potuto dare un contributo importante nello specifico contesto del campionato europeo. Ma Luis Enrique ha scelto diversamente.

