Lazio, Luis Alberto tra maratoneta e qualità: i numeri sorprendono

RASSEGNA STAMPA - Dove c'è lui, la qualità è assicurata. Scacciate via le polemiche, i nervosismi via social per una panchina in più e per una sostituzione anticipata. Ora è felice, sorride, c'è alchimia con il gruppo e soprattutto con Sarri. Tra i tocchi fatali e le giocate del Mago, Luis Alberto sta mettendo tutto il suo impegno in entrambe le fasi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo contro la Salernitana è stato incoronato come il calciatore biancoceleste che ha percorso più chilometri in campo, ben 11.018. Già contro la Fiorentina aveva collezionato questo dato con 12.425 chilometri percorsi.

I NUMERI - Dopo la promozione di Cataldi in regia, Luis Alberto non ha più mollato la maglia da titolare trovando il giusto spazio che tanto desiderava. Stando ai dati della Lega Calcio sempre contro i granata il Mago si porta dietro numeri sorprendenti. Primo per tiri nello specchio (2) di cui uno è il gol, ha subito 4 falli e ha giocato ben 101 palloni. E ancora 26 passaggi sulla trequarti e 7 recuperi, 2 in meno di Acerbi e Cataldi a quota 9. E' il tempo di Luis Alberto. Sabato c'è la Juventus, servirà ripetersi per agguantare un'altra vittoria all'Olimpico.