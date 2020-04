Lazio, Lulic ok: la caviglia risponde bene, pronto per il 18 maggio

RASSEGNA STAMPA - Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo. Senad Lulic sta bene. Il capitano biancoceleste, fermatosi due mesi e mezzo fa, ha dovuto subire una doppia operazione alla caviglia che sembrava aver compromesso la sua stagione. Il coronavirus e lo slittamento del campionato potrebbe far tornare il bosniaco. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, il bosniaco si sta allenando in Svizzera, dove risiedono moglie e figli. La caviglia starebbe rispondendo bene, quindi, è auspicabile che tra la fine di questa e l'inizio della prossima settimana il giocatore possa tornare a Roma. Svolte le due settimane di quarantena per chi torna dall'estero, il numero 19 potrebbe essere pronto il 18 maggio per l'inizio degli allenamenti di gruppo. Ovviamente Lulic non sarebbe pronto all'uso dopo due operazioni e tre mesi di stop, ma gradualmente potrebbe essere reinserito e aiutare i suoi compagni nella corsa finale verso un sogno chiamato Scudetto.

