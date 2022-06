Lazio, Marcos Antonio torna in Brasile: ecco quando sarà a disposizione di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Tutto procede secondo i piani. Marcos Antonio sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Lazio. Ieri è stato il giorno dell'arrivo a Roma e delle visite mediche in Paideia. Ultimati i classici controlli di rito, il centrocampista brasiliano ha lavorato all’Isokinetic con risultati soddisfacenti, nonostante la lunga inattività causata dalla guerra in Ucraina. Il nuovo acquisto non ha perso tempo e si è concesso anche un pomeriggio da turista per le vie della Capitale. A breve, Marcos farà ritorno in Brasile per questioni legate al visto. Il suo rientro in Italia, come da programma, è fissato per il 3 luglio, giorno scelto da Sarri per il primo raduno a Formello in vista della nuova stagione. L'ex Shakhtar è pronto per la sua nuova avventura e il sorriso stampato sulle sue labbra al momento dell'arrivo la dice lunga.