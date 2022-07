Lazio, Maximiano - Provedel una sfida alla pari: Sarri apre il ballottaggio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Lazio si attende l'arrivo di Provedel. Nell'attesa, lo staff tecnico biancoceleste valuta positivamente Maximiano il portiere acquistato dallo Sporting Lisbona. Sarri aspetta il nuovo innesto per dar vita al ballottaggio tra i pali. I due atleti partiranno alla pari, ma bisogna prima soddisfare le richieste dello Spezia: al momento tra domanda e offerta ballano 500 mila euro. Dopo aver completato l'acquisto di Provedel, il Comadante avrà due portieri di pari livello che potrà alternare a seconda delle necessità. Nel caso in cui non si chiudesse la trattativa con la società ligure rimane in lizza Silvestri, portiere dell'Udinese proposto dagli stessi manager di Romagnoli. Perso Carnesecchi, Maximiano e Provedel sono la coppia richiesta dal tecnico. Il terzo è da definire: sarà Furlanetto nel caso in cui servisse l' inserimento di un prodotto del settore giovanile in alternativa sarà messo in lista Adamonis. Alia andrà in prestito. Sarri vuole due titolari che si giochino il posto. Il portiere portoghese era stato proposto da Tare al tecnico biancoceleste. In queste settimane ha fatto apprendistato nel ritiro di Auronzo, tappa obbligatoria per ogni straniero.

Provedel è una scelta di Sarri. Cresciuto nella scuola italiana, dopo l'ottima stagione nelle file dello Spezia, a 28 anni è pronto al grande salto in una big del nostro campionato. Sa che non arriverà come dodicesimo designato ma potrà duellare con il suo collega per la titolarità. Per la prima gara ufficiale in programma il 14 agosto contro il Bologna sarà il Comadante a decidere. Toccherà prima chiudere la trattativa Provedel. Per il momento Maximiano durante il ritiro ha suscitato buone impressioni. I preparatori atletici Nenci e Grigioni hanno registrato una buona reattività, sceglie bene i tempi nelle uscite basse, ma può migliorare in quelle alte. Non ha paura della palla e si lancia verso il pallone con tempismo. Migliora nella fase di stazionamento tra i pali. Sta imparando la lingua italiana e nell'ultima amichevole si è visto come richiamava i compagni. Maximiano è un portiere sveglio ed ha ottime basi, attento e concentrato, il pensiero dei due preparatori. Ha ottime doti ma va aspettato e deve capire come si gioca in Italia, la conclusione del loro intervento a Lazio Style Radio.

