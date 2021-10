Lazio, Mia Ceran: "Partii da Roma per vedermi Immobile e Zeman. Su Mourinho..."

RASSEGNA STAMPA - Fa la presentatrice televisiva e ha un debole per lo sport tutto, anche per il calcio: Mia Ceran è tra i volti più freschi della tv italiana, conduttrice di "Quelli che il calcio" su Rai 1 e amata sui social. Il pallone l'ha aiutata a costruire la sua carriera, una passione trasformata in lavoro: "Zeman, un uomo che mi ha affascinato. Partii da Roma con gli amici. Ricordo che in quella sua squadra giocava Immobile", ricorda sulla rassegna di Radiosei di quando si innamorò dell'ex tecnico biancoceleste, tanto da seguirlo fino a Pescara dove Ciro, Insigne e Verratti incantavano in Serie B. Poi su Mourinho: "Sono felicissima che sia arrivato, unisce talento, capacità di spettacolo e da intrattenitore. In un mondo di automi è un grande personaggio”.

