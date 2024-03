Lazio-Milan, Immobile o Castellanos, chi sarà l’anti-Diavolo?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Acciacchi e influenze non hanno dato tregua a Sarri, costretto ancora a fare i conti con le assenze che hanno condizionato e non poco le ultime partite. Stasera all’Olimpico arriva il Milan, gara fondamentale per rimettersi in corsa verso la Champions, e tra i dubbi del tecnico, quello più grande è in attacco. Immobile o Castellanos? Il primo è titolare indiscusso e, riporta Il Messaggero, è in netto vantaggio sul secondo, ma c’è da considerare che è stato impiegato abbastanza e in vista anche della sfida col Bayern Monaco, forse, potrebbe risparmiargli un po’ di minuti. Non sarà facile fargli accettare la cosa, ma garantirgli la titolarità contro i bavaresi potrebbe essere il giusto compromesso. Un periodo non facile per lui e i numeri lo confermano, il capitano biancoceleste ha realizzato appena due reti, esclusi i 4 rigori, e altrettanti assist in 22 partite. Di queste, sei le ha disputate da subentrato. Situazione analoga per l’argentino che, vivendo nella sua ombra, non è ancora riuscito a spiccare il volo. Anche lui ha lo stesso numero di centri, nessun penalty, ma un passaggio vincente in più. È partito 14 volte dalla panchina e conta 1003' in campo, rispetto ai 1281' del bomber.

I rossoneri hanno inaugurato il percorso del Taty con l’aquila sul petto, ha fatto il suo esordio da titolare perché Immobile era fermo a causa di problemi alla schiena. Questa però è stata, quasi sempre, la costante nel suo cammino, cosa non particolarmente gradita a Lotito che ha investito 19 milioni sul ragazzo e vorrebbe vedere maggiore alternanza, anche di altri. Chissà se il tecnico deciderà di affidarsi alla certezza Ciro, oppure dare una chance al suo vice.

