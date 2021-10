Lazio, Milinkovic giustiziere dei biancocelesti: il Sergente (ri)punta l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è uno dei pilastri del centrocampo per Sarri. Il serbo, attualmente al seguito della nazionale di cui è trascinatore, si è dimostrato decisivo in diverse partite sia con i gol sia con le prestazioni in campo. E dopo la brutta sconfitta contro il Bologna è pronto per il riscatto mettendosi a completa disposizione dei suoi. Così come riporta la rassegna stampa di Radiosei, tra le sue vittime preferite c’è l’Inter e sabato prossimo è l’occasione giusta per confermare il trend. I suoi gol migliori sono tutti di testa, nel 2019 ha espugnato San Siro e nel 2020 ha fatto la differenza in due gare all’Olimpico: la prima in cui la Lazio ha vinto in rimonta 2 a 1 e la seconda quando ha sovrastato Perisic conquistando un pareggio in una gara che sembrava persa, era il 16 febbraio. Al ritorno la sua punizione vincente non è stata utile ai fini del risultato ma spera di rifarsi in questa occasione.

