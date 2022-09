Lazio, Milinkovic: i numeri del serbo accedono la sfida con De Bruyne

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno come lui in Italia, pochissimi come lui in Europa. La Lazio si gode ancora il suo Sergente nella miglior versione possibile. Il campo parla per lui, anche in ambito europeo: sono ben 5 gli assist sfornati fino ad ora, uno in meno di una delle stella europea De Bruyne a quota 6. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il serbo è tra i migliori assistman dei 5 Top campionati e in casa Lazio ha un feeling con Ciro Immobile da fare invidia alle coppie più consolidate.

4 assist, su 5, serviti su un piatto d'argento dal 21 al 17, in tutti i modi possibili. Nella passata stagione si è laureato assistman del campionato, quest'anno vuole ancora alzare l'asticella, ancor di più dopo la rete di Cremona, la sua prima in Serie A.