Lazio-Napoli, Marcolin: "Sarri migliora con Luis Alberto. Si vince sulle fasce"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli si gioca lo scudetto, la Lazio vuole rientrare nella corsa Champions, non mancano obiettivi e ambizioni per il big match di questa sera all'Olimpico. Come riporta la rassegna di Radiosei, per il doppio ex Dario Marcolin, scudettato nel 2000 a Roma ma capitano azzurro in passato, "la Lazio è ripresa sul piano del gioco e delle prestazioni”. Non crede che il dominio dell’andata del Napoli sia ripetibile perché i biancocelesti hanno imparato la lezione. “Luis Alberto? La squadra dipende dai suoi tempi, la crescita del gioco di Sarri corrisponde con il reinserimento dello spagnolo”. La sfida per Marcolin si giocherà sugli esterni dove Felipe Anderson e Zaccagni ultimamente stanno facendo meglio di Insigne: “Chi porterà più palloni ai propri centravanti vincerà”.

