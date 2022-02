Lazio-Napoli, miglior attacco contro miglior difesa. E Petagna spaventa Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio-Napoli è pronta a scaldare i cuori, l'Olimpico e pure la sfida tra difese e attacchi. Parlano i numeri: si affrontano il miglior attacco interno del campionato, 31 gol, e secondo in assoluto con 53 reti, solo l'Inter ha fatto meglio finora (55), e la miglior difesa della Serie A, quella del Napoli, capace di subire solamente 18 gol. I biancocelesti scricchiolano dietro e devono stare attenti a Osimhen e ai trequartisti di Spalletti, ma Koulibaly e compagni dovranno contenere le sfuriate del tridente sarriano. Occhio però all'asso nella manica del Napoli, Petagna: come ricorda la rassegna di Radiosei, in carriera alla Lazio ha già segnato 4 volte in 9 partite, due quando era all'Atalanta e due ai tempi della Spal.

