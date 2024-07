Lazio, Noslin lancia la sfida a Castellanos: due sono gli obiettivi

RASSEGNA STAMPA - I ricordi di Ciro Immobile sono ancora freschi, ma le vite dei campioni precedenti non possono intralciare quelle di chi prende il loro posto. Con determinazione, freschezza e un po’ di coraggio ci proverà Noslin a non far rimpiangere i suoi gol. Il primo obiettivo dell’olandese, sottolinea Il Corriere dello Sport, è chiudere in doppia cifra. Ha iniziato e concluso la stagione precedente segnando e cercherà di rifarlo anche in questa che verrà. Dieci gol valgono il primo bonus inserito nel contratto, gli altri sono fissati a quando raggiungerà le 15 e poi le 20 reti. Non solo i gol però, un altro obiettivo del quattordici biancoceleste è quello di vincere il ballottaggio con Castellanos per il ruolo di centravanti.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE