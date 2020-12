Lazio, nuove figure in comunicazione: ecco Rao e un social media manager

La Lazio è pronta ad accogliere due nuovi innesti nella sfera della comunicazione. Come riporta Il Messaggero, per quella istituzionale è pronto a subentrare Roberto Rao, ex deputato Udc ed ex membro del Cda di Poste Italiane. Attualmente fa parte del Cda del Monte dei Paschi di Siena. Non è il solo innesto poiché a breve sarà inserito anche un media social manager: il nome che circola è quello di Tommaso Longobardi che attualmente ricopre lo stesso ruolo per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. La comunicazione biancoceleste, dunque, è pronta ad aggiungere altri due profili professionali.