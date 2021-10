Lazio, nuove gerarchie per Sarri? Cataldi e Strakosha scalpitano

È una Lazio da sistemare quella uscita dal Dall'Ara con un 3-0 al passivo. Dopo il derby, in cui la squadra aveva espresso un ottimo gioco fornendo segnali convincenti, non si è riusciti a dare continuità e sono riemersi i problemi di inizio campionato. I biancocelesti hanno faticato a costruire trame offensive pericolose e si sono fatti bucare con troppa facilità dal Bologna. Al vaglio anche le prestazioni di alcuni singoli, su tutti Reina e Leiva. Il primo ha commesso un grave errore sul gol di Hickey mentre il brasiliano appare sotto ritmo quando ci sono tante gare ravvicinate.

GERARCHIE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questo potrebbe comportare dei cambi di gerarchie nella testa di Maurizio Sarri. Per il momento lo spagnolo resta il portiere titolare ma l'obiettivo è quello di valorizzare anche Thomas Strakosha. L'albanese difende la porta biancoceleste in Europa League e con lui si sta pensando al rinnovo di contratto. Il suo controsorpasso ai danni dell'ex Liverpool sarebbe una mossa anche in ottica futura. A centrocampo invece Cataldi ha iniziato alla grande questa stagione e garantisce più freschezza rispetto al brasiliano. È in fiducia e Sarri potrebbe sfruttare questo suo ottimo momento.