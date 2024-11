Lazio, occasione da non perdere: una settimana per salire verso la vetta

RASSEGNA STAMPA - Dopo le vittorie di Atalanta e Fiorentina, la Lazio cerca il salto per raggiungerle a meno 3 dalla vetta. Prima Genoa e Como, ora Cagliari, Porto e poi Monza: l'occasione è ghiotta per Baroni che cerca il salto di dimensione. La testa del campionato è vicina ed è merito del suo lavoro, fatto di forza delle idee, realismo, umiltà. Nel 2025 verrà assegnata la panchina d'oro, sarebbe un bel premio viste le prestazioni con Lazio e Verona. Ma il mister vive nel presente. Dopo Genoa e Como, si punta a vincere ancora per continuare a correre al ritmo del Napoli: come riporta il Corriere dello Sport, fino alla decima giornata solo Conte aveva vinto più partite di Baroni. La sfida è riuscire a mantenere lo stesso ritmo fino alla fine, la stessa potenza fisica o quantomeno un andamento costante. Cagliari e Monza rappresentano l'opportunità di consolidare la posizione nelle zone alte della classifica prima della pausa di novembre. Il Porto, invece, assicura il passaggio del turno in Europa e il mantenimento della leadership nella classifica a girone unico. Una settimana decisiva, che sa di Champions.