Lazio, oggi l'ultimo test in famiglia: martedì la ripresa con vista Sampdoria

Lazio contro...Lazio. Alle 9:30 andrà in scena a Formello l'ultima amichevole precampionato di questa estate 2019. La sfida alla Primavera di Menichini chiuderà una preseason che ha visto i biancocelesti affrontare, nell'ordine: Auronzo, Top 11 del Cadore, Triestina, Virtus Entella, Mantova, Bournemouth, Paderborn, Al Shabab e Celta Vigo. Tutte vittorie, tutte prestazioni - al netto del valore delle avversarie - convincenti dal punto di vista offensivo, con qualcosa da sistemare per quanto riguarda gli ingranaggi del reparto arretrato. Da martedì pomeriggio, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si inizierà a fare sul serio. Dopo la partita di questa mattina, infatti, Inzaghi concederà ai suoi ragazzi un giorno e mezzo di riposo. Poi inizierà il focus alla prima giornata di Serie A contro la Sampdoria, prevista per domenica prossima a Marassi. I biancocelesti ci arriveranno un po' acciaccati: Caicedo non ci sarà, salvo sorprese, mentre Lulic e Milinkovic potrebbero farcela e lottare per una maglia da titolari. Chi ne avrà ancora per un po' in infermeria è Lukaku (out almeno un altro mese), mentre Marusic si può considerare sulla via del recupero. Fuori dalla rosa per questa mattina, causa mercato, Wallace e Durmisi. Per i due la Lazio sta cercando una sistemazione, sono fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

