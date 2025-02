Lazio, ora Baroni si gode Isaksen: il danese si è trasformato

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Isaksen si sta prendendo la Lazio e vuole portarla alla conquista della qualificazione in Champions League. I ripetuti alti e bassi lo tengono in bilico da mesi, ma ora sembra aver trovato finalmente quella continuità che tanto gli veniva richiesta. Fino a un mese fa il danese era ancora sul mercato, ma nessuno ha offerto i 15 milioni richiesti dalla società. La dirigenza lo avrebbe fatto partire solo con obbligo di riscatto per beneficiare dei vantaggi del Decreto Crescita fino in fondo, ma complice anche la resistenza di Baroni, che lo avrebbe sostituito solo con Ngonge, Isaksen è rimasto alla Lazio.

Il gol da urlo contro il Napoli (di nuovo) rimarrà sulla bocca dei laziali e non solo per un bel po': una sberla da 30 metri a pochi minuti dal fischio d'inizio che non ha lasciato scampo a Meret, il secondo gol da fuori area in questo campionato dopo quello di Zaccagni al Monza. Come scrive Il Messaggero, il suo futuro potrebbe essere proprio al Napoli, ma De Laurentiis dovrà pagarlo a caro prezzo quando e se Isaksen spiccherà definitivamente il volo. Rispetto alla scorsa stagione e all'inizio di questa, l'esterno sembra un altro e si sente più libero di esprimersi.

È arrivato al terzo gol in Serie A, quattro se si considera anche l'Europa League, e quattro assist. Non può fermarsi ora e contro il Venezia deve recuperare la rete sciupata su assist di Tavares, che avrebbe probabilmente cambiato le sorti del match contro i partenopei.