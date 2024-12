Lazio, ora bisogna tornare al gol: quanto pesa lo 0-0 contro il Ludogorets!

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si torna al 4-2-3-1 in casa Lazio. Marco Baroni vuole tornare alla vittoria dopo un pareggio contro il Ludogorets che ha lasciato un po' di amaro in bocca per il rigore non fischiato e per quella traversa colpita da Guendouzi che, se si fosse tramutata in rete, avrebbe cambiato tante cose: dal risultato, all'interruzione di una striscia positiva che in casa Lazio durava dal 2 marzo. Come riporta il Messaggero, infatti, i biancocelesti non rimanevano a secco di reti da quel Lazio-Milan che terminò 0-1 all'Olimpico, con rete di Okafor. Una continuità in zona gol durevole per ben 9 mesi e che i questa stagione aveva aiutato e non poso la Lazio a fare risultato. Tra rigori non dati e sfortuna, dunque, la squadra di Baroni interrompe questo record, mancando anche il traguardo della quinta vittoria consecutiva in Europa, mai raggiunto nella sua storia.