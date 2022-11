Lazio, Orsi incorona Provedel: "Nessuno è meglio di lui. Sarri lo ha..."

Il portiere biancoceleste riceve i complimenti di Fernando Orsi che afferma che in Serie A nessuno è oggettivamente più forte di lui...

RASSEGNA STAMPA - I miglioramenti difensivi sono alla base del cambio di marcia della Lazio. Otto punti in più e passare dalla nona alla quarta posizione sono risultati importanti per i biancocelesti che ora devono recuperare gli infortunati e pensare a gennaio. Il sogno Champions è difficile da raggiungere, ma con un reparto arretrato così si può sognare in grande. Uno dei migliori della prima fase della stagione è stato sicuramente Ivan Provedel. Il portiere si è contraddistinto per prestazioni ben oltre la media e per aver donato al reparto sicurezza tra i pali, nelle uscite e nella costruzione con i piedi. Fernando Orsi, sulle pagine de Il Corriere della Sera, lo incorona come il miglior acquisto dell'estate. L'ex numero uno della Lazio spende parole al miele per l'ex Spezia: «Parla bene con i compagni, fa da guida a tutto il reparto. Riesce a richiamare l'attenzione degli altri aiutandoli a sistemarsi nel modo migliore, cosa che consente alla squadra di concedere meno. Poi è freddo, determinato. Mi piace. Sarri ha lavorato molto sulla fase difensiva e sugli equilibri tra i vari reparti. Questa solidità ha determinato i risultati ottenuti dalla Lazio, che è quarta in classifica proprio perché prende pochi gol. Secondo me il reparto che sta rendendo di più è quello arretrato e il merito è anche di Provedel. Non ha grandi sbavature, è completo». Gli errori con Feyenoord e Juventus vengono definiti semplici incidenti di percorso che possono succedere soprattutto quando si giocano così tante partite in poco tempo. Anche Vicario riceve molti apprezzamenti ma, secondo Orsi, Provedel non ha niente da invidiare a nessuno: «Superiori a lui? In realtà nessuno in maniera netta e oggettiva. Potrei dire Maignan, ma non ne sono certo e ultimamente il francese del Milan ha giocato meno, ora dovrà riconfermarsi. Meret, Vicario e altri non sono più forti in maniera costante. Dipende anche dal momento. E attualmente Provedel è veramente un gran portiere».