Lazio, Parolo l'instancabile: contro lo Zenit tanta sostanza e il primo gol in Champions

Un leader dello spogliatoio e una preziosa risorsa, questo è Marco Parolo per la Lazio a quasi 36 anni. Alla sua settima stagione biancoceleste il centrocampista ex Parma ha dovuto adattarsi al passare degli anni e al cambio delle gerarchie all'interno della squadra. Da punto fisso e insostituibile Marco è diventato una più che valida alternativa, accettando con umiltà il suo nuovo ruolo. A proposito di ruoli, sono diversi quelli in cui Inzaghi lo ha schierato chiedendogli tanto sacrificio, a dimostrazione dell'affidabilità che un profilo di esperienza come il suo può garantire.

CHAMPIONS - Quest'anno poi è arrivata la Champions League che, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Parolo aveva solo sfiorato con Pioli nel 2015 quando era uno dei pilastri della squadra. A quasi 36 anni (li compirà il prossimo gennaio), contro lo Zenit è stato il calciatore che ha percorso più km nel primo tempo (6,19). Le prime presenze nella massima competizione europea sono state condite anche dal gol siglato proprio nell'ultima sfida contro i russi, il giusto premio a coronamento di un percorso da protagonista in biancoceleste. La fascia da capitano al braccio è solo un dettaglio, certo non irrilevante, per uno che ha sempre preferito la concretezza all'apparenza, il lavoro nell'ombra a quello sotto le luci dei riflettori.

