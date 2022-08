Lazio, Patric preoccupa Sarri: il programma per il recupero

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Patric è finito nei box. Il difensore della Lazio è alle prese con il solito problema al ginocchio andato in iperestensione. Il fastidio lo tormenta da settimane, motivo per cui non si è più allenato col resto della squadra saltando persino le due amichevoli (Genoa e Qatar). La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi pomeriggio al Training Center di Formello, da capire se sarà di nuovo in gruppo (improbabile) o se continuerà con il percorso fisioterapico. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, se Sarri ha concesso un giorno di riposo, ieri lo spagnolo si è allenato tutto il giorno da solo. Il suo obiettivo e dello staff medico è mettere tutto alle spalle ecco perché si deciderà di giorno in giorno se sia il caso di riaggregarlo o di fargli proseguire la fisioterapia. Il suo recupero è fondamentale, è un titolare al centro della difesa, Gila e Romagnoli possono rappresentare la prima alternativa ma Sarri punta a riaverlo già con il Bologna per la prima di campionato. Tutto dipenderà solo ed esclusivamente dalle sue condizioni.