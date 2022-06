Lazio, Pedro vuole tornare protagonista: il ritiro di Auronzo sarà fondamentale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ancora una decina di giorni di vacanza, poi sotto col lavoro, ripartendo con la stessa fame che ha contraddistinto la sua carriera. Pedro vuole iniziare da come ha concluso l'ultima stagione: col sorriso di chi è riuscito a mettersi alle spalle momenti complicati, causati da un polpaccio che l'ha tenuto ai box per l'intero girone di ritorno. Alla soglia dei 35 anni, li compirà il 28 luglio, il ritiro di Auronzo diventa fondamentale. Al contrario di quanto accaduto dodici mesi fa, riporta la rassegna stampa di Radiosei, lo spagnolo avrà la possibilità di tirarsi a lucido sin dalle sedute previste nel Cadore. Una preparazione atletica fatta a dovere rappresenta, a maggior ragione alla sua età, un fattore imprescindibile. L'anno scorso il suo acquisto fu ufficializzato solamente ad agosto, nella settimana che portava all'esordio con l'Empoli. Sarri non esitò a schierarlo titolare, seppur con una manciata di allenamenti nelle gambe. Fu subito protagonista.

Il guaio fisico è stato superato prima del penultimo turno con la Juventus, la giornata successiva è servito a ritrovare la confidenza col gol che mancava dal 27 febbraio. Tap-in per infilare in porta la respinta corta di Berardi sul tiro di Felipe Anderson. Sui social aveva espresso la propria gioia, parlando di "famiglia", poi si è goduto un po' di relax negli States e nel mare delle Hawaii. Infine il ritorno in Spagna per le ultime settimane di riposo. Sta ricaricando le batterie, punta a un'estate da leader. Con la Lazio ha raggiunto quota 10 gol (9 in campionato, 1 in Europa League), centrando una doppia cifra che non trovava dai tempi del Chelsea. Esubero della Roma, in biancoceleste si è preso una bella rivincita, soprattutto nel derby del 26 settembre 2021: destro all'angolino per il raddoppio di fronte all'ex squadra. Ora l'appuntamento è ad Auronzo per le prime accelerazioni.

