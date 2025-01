Lazio, per il derby serve il treno Nuno Tavares: è ancora il miglior assistman

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Era impossibile mantenere la media di 1 assist a partita e infatti, complici anche gli infortuni, Nuno Tavares non serve un passaggio vincente dal 31 ottobre contro il Como. Nonostante ciò, come ricorda il Messaggero, il terzino è ancora il migliore in Serie A con 8 assist serviti, ben tre in più di Lookman e De Ketelaere. Adesso bisogna riprendere il ritmo e quale miglior partita per ricominciare? Fra due giorni si giocherà la stracittadina, il primo derby per molti e anche appunto per Tavares, che non vuole farsi cogliere impreparato.

Dopo l'assist a Pedro contro il Como, ha saltato la sfida successiva contro il Cagliari per un'espulsione ingenua ricevuta la notte di Halloween, per poi mettere in campo ottime prestazioni contro Porto e Monza prima della sosta. In ritiro con il suo Portogallo ha purtroppo rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra che lo ha tenuto fermo per quasi tre settimane, costringendolo quindi a saltare Bologna, Parma e Napoli di Coppa Italia. E' tornato a fare la differenza in 21 minuti di gioco contro l'Ajax, dopo che in seguito a una cavalcata di 50 metri ha servito un mezzo assist per il 3-1 del solito Pedro. Poi il crollo, come tutta la squadra, nello 0-6 contro l'Inter e prestazioni individuali sotto tono contro Lecce e Atalanta. Non si può più aspettare: Tavares deve riprendersi la Lazio.