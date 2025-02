Lazio, per il quarto posto servono i gol di Castellanos. E l'Argentina...

RASSEGNA STAMPA - Missione comune per la Lazio e Castellanos oggi pomeriggio contro il Monza. In campionato all'Olimpico non si vince da due mesi e mezzo, mentre i gol del Taty in casa mancano da settembre. Un digiuno tra le mura amiche troppo lungo, ma che sul bottino personale non pesa poi così tanto dati i gol arrivati in trasferta e in Europa League. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino è già andato in doppia cifra (11), il traguardo minimo che si era posto, e ora l'obiettivo prossimo è superare il suo record di reti in Europa (14 con il Girona).

Adesso, però, è arrivato il momento di spingere sull'acceleratore per la Lazio e le reti di Castellanos servono come il pane. La Lazio deve riprendersi il quarto posto e provare a distaccare la Fiorentina, che in questa giornata affronterà l'Inter a San Siro dopo averla battuta 3-0 nel recupero e aver dunque raggiunto la squadra di Baroni in classifica.

Gol o non gol, Castellanos è sempre il punto fermo di Baroni e spera di poterlo diventare anche per Scaloni e la sua Argentina. È vero che non è un goleador nel vero senso della parola, ma le reti in Europa e soprattutto in Italia, come Scaloni sa bene avendo giocato nella Lazio, hanno un peso particolare ed è per questo che lo ha convocato in Nazionale in autunno. Tra un mese l'Argentina tornerà a giocare per le qualificazioni ai Mondiali e Castellanos vuole esserci, motivo per cui lavorerà ancor di più per ritrovare reti fondamentali per la sua Lazio.