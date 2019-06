Lazio, per Strakosha un mese di stop: niente Albania, torna ad Auronzo

L'ultima presenza di Strakosha è nella finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. Dal 15 maggio il portiere albanese è fermo per un'infiammazione al tendine d'Achille. In realtà anche prima dell'incontro di campionato di inizio maggio contro i nerazzurri aveva avuto problemi e per la finale ha risposto presente grazie a un'infiltrazione. Prima del rompete le righe c'era in programma l'impegno con l'Albania, ma Reja ha deciso di preservarlo. Tornerà ad Auronzo per il ritiro estivo in vista del prossimo anno.

PROTO ALLE SUE SPALLE - Il pacchetto dei primi due portieri rimarrà lo stesso. Strakosha sarà il titolare e Proto il vice. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le ultime prestazioni del belga hanno convinto e si andrà avanti con lui per un altro anno alle spalle di Thomas. Per quanto riguarda il ruolo di terzo resta da definire la posizione di Guerrieri: c'è in piedi l'ipotesi prestito per giocare con più continuità. Intanto dalla Casertana rientrerà dal prestito Adamonis.

