Lazio, piano speciale per Muriqi: vuole esserci contro la Sampdoria

La Lazio è tornata al lavoro. Ieri a Formello è scattata la preparazione della partita contro la Sampdoria a Genova, a ranghi ridotti a causa delle nazionali. Inzaghi non avrà Immobile, a cui è stata assegnata una giornata di squalifica dopo l'espulsione rimediata contro l'Inter, ma la sosta consegnerà al tecnico il grande colpo del calciomercato biancoceleste. Vedat Muriqi ha messo nel mirino la trasferta di Marassi, vuole fare di tutto per strappare l'esordio nella Serie A. L'attaccante ex Fenerbahce ha iniziato ad allenarsi al Training Center di Formello i primi giorni di ottobre, in seguito alle seconde visite mediche effettuate all'arrivo in Italia dopo aver passato la quarantena a causa della positività al Covid in Turchia.

RICONDIZIONAMENTO - Muriqi deve svolgere la preparazione dall'inizio, visto che è fermo da metà agosto a causa di uno stiramento. Da quando ha iniziato a lavorare a Formello sta svolgendo doppie sedute, vuole bruciare le tappe per trovare la condizione. Ieri in partitella ha addirittura realizzato una doppietta, facendo vedere qualche sprazzo delle sue qualità. A Genova probabilmente partirà dalla panchina, sarà staffetta con Caicedo, ma la sosta lo consegnerà a tutti gli effetti a Inzaghi.

NO AL KOSOVO - Muriqi ha saltato gli impegni di ottobre della sua nazionale. Il Kosovo ha spinto per averlo per i playoff di Euro 2020, ma come riporta la rassegna stampa di Radiosei è andato a buon fine il lavoro diplomatico della Lazio per non farlo partire. La federazione kosovara alla fine si è arresa e ha annunciato in un comunicato l'assenza del suo bomber principe. Muriqi darà il massimo a Formello, vuole essere protagonista con la Lazio alla ripresa.

