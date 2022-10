Lazio Primavera in campo contro l'Imolese: ora serve la reazione

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio Primavera deve reagire dopo le batoste subite in campionato. Oggi, contro l'Imolese, serve la vittoria se si vuole intraprendere la strada giusta in campionato. Dopo la sconfitta contro il Benevento la vetta dista nove punti. Al momento la squadra di Sanderra occupa il nono posto con 7 punti in 9 partite. L'ultimo posto utile per i playoff è occupato dall'Ascoli a quota 10. I ragazzi, come richiesto dal ds della Primavera Angelo Fabiani hanno continuato ad allenarsi a Campagnano sul campo sintetico anziché a Formello. Il ds aveva rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Formello devono meritarselo, questa è una maglia che va onorata, alcuni ragazzi si sentono già arrivati. Ora lavoro, lavoro,lavoro....”, questo il rimprovero al triplice fischio della sconfitta di sabato scorso.

LA FORMAZIONE - Assenti i lungodegenti Coulibaly e Rossi. Non ci sarà il fuoriquota Marino, out anche Mandi e Adaioudi fuori dalla lista. Convocato invece l'Under 18 Di Tommaso.

