Lazio Primavera, oggi il Perugia: a caccia dei tre punti per restare in vetta

RASSEGNA STAMPA – Riprende il campionato della Lazio Primavera. I ragazzi di Calori ospiteranno il Perugia oggi al “Fersini”, gara in programma alle 14:30. Sarà una sfida importante per le baby aquile che dovranno cercare di iniziare al meglio questa seconda parte di campionato. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio ha chiuso il girone di andata al comando della classifica e per mantenere lo status di capolista dovrà ottenere una vittoria dalla gara di oggi. I biancocelesti non possono permettersi uno stop, il Cesena e il Frosinone hanno accorciato le distanze e scalpitano alle loro spalle.

