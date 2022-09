Lazio, prosegue la campagna abbonamenti: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

La campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele. L'obiettivo della società biancoceleste era sfondare e superare il muro delle 25 mila tessere sottoscritte. Nonostante il pesante ko rimediato in Danimarca l'amore dei tifosi verso la Lazio è sempre più grande. Questo aspetto viene dimostrato dai numeri di abbonamenti sottoscritti in continua crescita. Come riporta il Messaggero al momento le tessere sottoscritte hanno superato quota 25500. C'è tempo fino al 23 settembre per provare ad arrotondare ancora. Dal 2004 ad oggi solo in due occasioni è stata superata questa quota. Nella stagione 2010-2011 quando raggiunsero le 26500 e nel 2004-2005 quando toccarono le 28731.