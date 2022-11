Lazio, quanti tifosi contro la Juve! Il dato sulle presenze all'Allianz Stadium

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Un ultimo sforzo prima della sosta. Un'ultima gara per provare a rendere lo stop del campionato un'attesa dolcissima, magari conservando l'attuale posizione in classifica fino al rientro in campo dopo il Mondiale. Lo sperano tutti i tifosi della Lazio, soprattutto coloro che stanno preparando la trasferta a Torino. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono già più di 1500 quelli che hanno acquistato un biglietto nel settore ospiti dell'Allianz Stadium. Ci sarà spazio, eventualmente, per altri 500 da qui a domani, senza nemmeno la necessità di disporre della tessera del tifoso. I tifosi che andranno lo faranno nel ricordo di Gabriele Sandri, già celebrato in occasione della gara casalinga contro il Monza. Quella contro la Juventus, infatti, sarà la prima gara dopo l'11 novembre, anniversario della tragica scomparsa di "Gabbo", ucciso con un colpo di pistola dall'agente Spaccarotella prima della trasferta a Milano contro l'Inter, presso la stazione di servizio di Badia al Pino (Arezzo). Sulle note di "Meravigliosa Creatura", la foto di Sandri è stata proiettata sui maxi-schermi dell'Olimpico. Poi, lo striscione della Curva Nord, esposto al 30' della gara: "Rideremo ancora col tuo stesso sorriso. Ciao Gabriele". A Torino proseguiranno i cori per ricordarlo, nella speranza che anche la squadra possa tornare a Roma con i tre punti. Renderebbe tutto ancora più bello.

