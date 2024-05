Lazio, questione prestiti: da Cancellieri a Basic, in 12 sono pronti a rientrare

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Rientrano tutti, o quasi, a casa base. La Lazio prima di partire per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore ritroverà molti dei giocatori mandati in prestito l'estate scorsa. Gli unici che non torneranno nella Capitale sono Maximiano e Raul Moro. Il primo è retrocesso con l'Almeria, giocando discretamente, ed è stato riscattato. Il secondo, invece, ha dato il via alla promozione del Real Valladolid. Dalle loro cessioni i biancocelesti incasseranno una decina di milioni, come riporta Il Corriere della Sera.

La Lazio ritroverà Matteo Cancellieri, uno degli eroi della salvezza in extremis dell'Empoli: difficilmente verrà acquistato per 9 milioni. Farà ritorno anche Marcos Antonio, che ha vinto il campionato greco con il Paok senza però dare una grande un mano. Stesso discorso per Basic, retrocesso con la Salernitana, e per Akpa Akpro, che ha giocato solo 8 volte da titolare con il Monza. Solo un gol, invece, per Crespi, che ha vestito la maglia del Cosenza in Serie B: anche lui tornerà a Roma.

In Serie C, poi, quelli che hanno giocato di più sono Adamonis (36 partite in porta con il Perugia) e Floriani Mussolini (32 presenze stagionali con il Pescara). Gli altri rientranti sono Kamenovic, Fares, Bertini, Furlanetto e Novella. Sono tutti da valutare e da piazzare in estate. Ci sarà tanto lavoro da fare per il ds Fabiani, che dovrà trovare una nuova sistemazione a molti di questi 'esuberi'. Si spera a titolo definitivo per non avere la stessa situazione l'anno prossimo.