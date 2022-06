Lazio, questo è l'anno di Basic: dopo l'ambientamento c'è la consacrazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri lo ha detto senza esitare: "Basic rappresenterà il futuro della Lazio. Ne sono certo, anche se magari avrà bisogno di più tempo rispetto a quanto inizialmente previsto". Toma Basic ha appena concluso la sua prima stagione alla Lazio con 37 partite sulle spalle, 1 gol e 2 assist. Inizialmente era stato scelto per sostituire l'indisciplinato Luis Alberto, poi, una volta che il Mago è tornato in sé, ha ricoperto un ruolo più marginale. Il croato veniva da un campionato diverso (la Ligue 1): aveva necessità di tempo per capire come fosse la Serie A. Nella stagione che verrà sicuramente riuscirà a essere più protagonista, la fiducia del mister può fare tanto per l'ex Bordeaux.

ESEMPI - Molti giocatori passati per Formello alla prima stagione hanno reso poco per poi esplodere l'anno dopo. La rassegna stampa di Radiosei cita due esempi calzanti: Milinkovic e Luis Alberto. Il Sergente è arrivato a Roma nel 2015 con Pioli realizzando 3 gol in 2347 minuti complessivi. L'anno successivo ha nettamente migliorato il suo score (7 reti e 8 assist tra Serie A e Coppa Italia). La prima annata biancoceleste di Magic Luis è stata da dimenticare, tant'è che lui ha pensato di appendere gli scarpini al chiodo. Poi l'esplosione. 12 gol e 19 assist, da lì non ha più smesso di stupire. Toma deve seguire le orme dei suoi predecessori per non deludere i tifosi e l'allenatore che è pronto a scommettere su di lui.