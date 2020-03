Lazio, Rambaudi: "Merita lo scudetto più di Juve e Inter, lo stop non inciderà"

Roberto Rambaudi, dal 1994 al 1998 con l'aquila sul petto ed attuale tecnico dell'Atletico Lodigiani, si è espresso sulla corsa scudetto, parlando della squadra di Inzaghi come quella che, più di Juventus e Inter, meriterebbe di vincere lo Scudetto: "Lo merita più dell’Inter e anche più della Juventus. Se guardiamo l’inizio del campionato, fu quello il momento di maggiore difficoltà della squadra. Dopo il ritiro estivo, la Lazio non era ancora consapevole delle sue potenzialità; adesso, invece, sa di essere forte". Sulla condizione dei giocatori alla ripresa della stagione si è dimostrato perplesso, poiché i calciatori sono prima di tutto esseri umani che vivono la quotidianità. A giocare un ruolo fondamentale, però, le motivazioni, che nel caso dei biancocelesti sono straordinarie. Sul rischio che la squadra abbia staccato la spina, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il tecnico non ha avuto dubbi: "I giocatori sono riposati, ma l'effetto del momento che la Lazio stava vivendo prima dello stop non svanirà".

