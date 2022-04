Lazio, Reina potrebbe tornate titolare contro il Milan: i precedenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

Lazio in emergenza in vista della gara di domenica contro il Milan. Ben nove giocatori infatti non si sono ancora allenati questa settimana a causa di alcuni sintomi influenzali che hanno colpito mezza squadra, eccezion fatta per Patric e Pedro. Proprio per questo motivo contro i rossoneri potrebbe tornare a difendere i pali biancocelesti Pepe Reina.

Lo spagnolo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, al momento è l'unico portiere disponibile e potrebbe scendere in campo proprio contro la sua ex squadra. I precedenti stagionali non sono incoraggianti: 2 gol subiti all'andata e ben 4 in Coppa Italia, che sia il momento giusto anche per un piccolo riscatto personale?