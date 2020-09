Lazio, rinnovo Acerbi a un passo: le cifre dell'accordo

Non sono mancate le polemiche ma alla fine il caso è rientrato e il rinnovo di Acerbi è ad un passo. A confermarlo in prima persona il ds Tare che solo l'altro ieri ha reso noto che l'annuncio ci sarà a giorni. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'accordo è stato trovato: adeguamento del contratto a 2,5 milioni a stagione per altri tre anni fino al 2025. A sbloccare la trattativa sarebbe stata la proposta di un prolungamento biennale e non annuale. Non rimane solo che attendere l'ufficialità.

Pubblicato il 18/09 alle 8.40