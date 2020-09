Lazio, riparti da Immobile: sempre a segno nella prima gara stagionale

Se il mercato della Lazio lascia qualche dubbio, i biancocelesti possono contare su alcune certezze. Una di queste si chiama Ciro Immobile. Il bomber partenopeo ha chiuso la passata stagione eguagliando il record di Higuain per numero di gol segnati in Serie A in un campionato (36) conquistando anche la Scarpa d'Oro. È per questo che fa notizia se uno come lui resta a secco nelle amichevole prestagionali, come successo quest'anno. Ciro ha avuto solo 3 gare a disposizione e in tutte e 3 gli è mancato anche l'apporto del resto della squadra, apparsa sempre sotto tono. L'occasione per tornare sui suoi standard si presenterà sabato contro il Cagliari, nella sfida inaugurale per la nuova annata biancoceleste.

LO SCORE - Come riporta Il Messaggero, l'attaccante di Torre Annunziata non manca mai l'appuntamento con il gol nella prima gara della stagione. Ha segnato all'esordio con i capitolini nel 2016 nel 3-4 rifilato all'Atalanta a Bergamo. Si è ripetuto in Supercoppa contro la Juventus l'anno dopo, siglando addirittura una doppietta, così come nel 2018 all'Olimpico contro il Napoli il cui gol però non evitò la sconfitta ai ragazzi di Inzaghi. Infine l'anno scorso a Marassi contro la Sampdoria di Di Francesco ha aperto con un'altra doppietta. Ci sarà ancora l'ex tecnico giallorosso sul cammino della Lazio alla prima giornata quest'anno e i biancocelesti non possono non aggrapparsi al loro bomber.

