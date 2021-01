Lazio - Roma, Fuser: "Nei derby non c'è mai una favorita. Che ricordi con Gascoigne..."

Un doppio ex con più Lazio che Roma nel cuore. Questo è Diego Fuser, ex centrocampista che ha militato in entrambe le squadre lasciando il segno decisamente più con i biancocelesti. "La Roma è stata solo una parentesi professionale", ha ammesso in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, lui che ha collezionato 6 stagioni con l'aquila sul petto, 242 presenze condite da 42 gol e una Coppa Italia. Tanti bei ricordi legati a quegli anni: "Ho giocato con Gazza. Un bravo ragazzo ma un personaggio incontenibile. Era uno che veniva al campo in moto da cross o che saliva nudo sul pullman per andare allo stadio. Il derby più bello per me fu il primo giocato. Feci anche gol con un tiro da 25 metri, la palla era entrata, ma all'epoca non c'era la tecnologia". Difficile fare un pronostico sulla stracittadina di domani: "Uno dei derby più equilibrati che ricordi, tra due squadre forti. Non chiedetemi una favorita, non c'è mai".