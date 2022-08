Lazio, Romagnoli tra i "corridori" contro il Bologna: la pubalgia non fa più paura

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Matteo Romagnoli sognava da una vita di vestire la maglia biancoceleste e al primo appuntamento non si è fatto fregare dall'emozione, anzi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Il suo esordio è stato degno della sua esperienza e la sua prestazione l'ha fatto finire nei report della Lega Calcio inserendolo come terzo calciatore di Sarri per chilometri percorsi con 10,750, dietro a Patric (11,005) e Immobile (11,323). Neanche il tempo di mettere i piedi sul prato dell'Olimpico che già durante le formazioni il popolo biancoceleste, lo stesso che l'ha accolto in Paideia, lo ha fatto sentire a casa. Alessio sta bene, alla Lazio è felice e Lazio-Bologna ne è stata la dimostrazione. Nella Capitale dovrà dimenticare i problemi fisici che l'hanno frenato al Milan, in cui al suo posto sono esplosi Tomori, Kalulu e Kjaer. La pubalgia l'ha rallentato ad Auronzo, domenica è parso leggermente affaticato sul finale ma martedì dopo un lavoro differenziato era già tornato in gruppo.